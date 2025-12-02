2 Декабря 2025
"Барселона" и "Ливерпуль" следят за 20-летним талантом

2 Декабря 2025 05:13
20-летний норвежский вингер "РБ Лейпциг" Антонио Нуса привлек внимание сразу нескольких ведущих европейских клубов, передает İdman.Biz.

Как сообщает журналист Экрем Конур, интерес к игроку проявляют "Ливерпуль" и "Барселона", а также ряд других топ-команд.

По данным источника, за ситуацией вокруг молодого таланта также внимательно следят итальянские "Интер", "Наполи" и "Рома", а из Англии - "Тоттенхэм". Клубы оценивают перспективность Нусы и его возможную роль в среднесрочных проектах.

Антонио Нуса присоединился к "РБ Лейпциг" летом 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Контракт норвежца с клубом действует до 2029 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 28 млн евро.

