30 Ноября 2025
RU

Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола

Мировой футбол
Новости
30 Ноября 2025 10:59
11
Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола

Лионель Месси установил новый исторический рекорд по количеству голевых передач. В финальном матче Восточной конференции плей-офф MLS между "Интер Майами" и "Нью-Йорк Сити" аргентинец отметился ассистом, доведя свой показатель до 405 результативных передач за карьеру, сообщает İdman.Biz.

Таким образом, Месси обошел венгерского нападающего Ференца Пушкаша, которому по данным ряда авторитетных источников приписывают 404 ассиста. Однако эти цифры не подтверждены официальными протоколами или архивными документами, что делает рекорд Месси бесспорным на сегодняшний день.

Матч "Интер Майами" - "Нью-Йорк Сити" продолжается, но капитан флоридского клуба уже вписал свое имя в историю футбола новым достижением.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Фламенго" завоевал Кубок Либертадорес - ВИДЕО
10:02
Мировой футбол

"Фламенго" завоевал Кубок Либертадорес - ВИДЕО

Бразильский грант обыграл "Палмейрас" и завоевал четвертый трофей
"Барселона" надеется вернуть Рафинью и Педри к матчу с "Атлетико"
09:49
Мировой футбол

"Барселона" надеется вернуть Рафинью и Педри к матчу с "Атлетико"

Флик оценил готовность лидеров перед важной игрой Ла Лиги
"Бавария" повторила рекорд результативности в Бундеслиге
09:23
Мировой футбол

"Бавария" повторила рекорд результативности в Бундеслиге

Мюнхенцы забивают более двух голов в каждом матче уже 20 туров подряд
"Интер Майами" вышел в финал Кубка MLS, разгромив "Нью-Йорк Сити" - ВИДЕО
09:02
Мировой футбол

"Интер Майами" вышел в финал Кубка MLS, разгромив "Нью-Йорк Сити" - ВИДЕО

Алленде сделал хет-трик, Месси отдал рекордную голевую передачу
Нойер прокомментировал возможное продление контракта с "Баварией"
07:26
Мировой футбол

Нойер прокомментировал возможное продление контракта с "Баварией"

Мануэль выступает за "Баварию" с 2011 года
Полузащитник "Наполи" Гилмор перенесет операцию
06:24
Мировой футбол

Полузащитник "Наполи" Гилмор перенесет операцию

В нынешнем сезоне 24‑летний Гилмор провел девять матчей в чемпионате Италии

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?
27 Ноября 16:58
Футбол

Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?

Вероятность прямого выхода азербайджанского клуба в 1/8 финала составляет 0,2%
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027