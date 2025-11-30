Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола

Лионель Месси установил новый исторический рекорд по количеству голевых передач. В финальном матче Восточной конференции плей-офф MLS между "Интер Майами" и "Нью-Йорк Сити" аргентинец отметился ассистом, доведя свой показатель до 405 результативных передач за карьеру, сообщает İdman.Biz.

Таким образом, Месси обошел венгерского нападающего Ференца Пушкаша, которому по данным ряда авторитетных источников приписывают 404 ассиста. Однако эти цифры не подтверждены официальными протоколами или архивными документами, что делает рекорд Месси бесспорным на сегодняшний день.

Матч "Интер Майами" - "Нью-Йорк Сити" продолжается, но капитан флоридского клуба уже вписал свое имя в историю футбола новым достижением.

İdman.Biz