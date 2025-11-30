30 Ноября 2025
RU

"Тоттенхэм Хотспур" на своем поле уступил "Фулхэму" в матче АПЛ - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
30 Ноября 2025 02:00
31
"Тоттенхэм Хотспур" на своем поле уступил "Фулхэму" в матче АПЛ - ВИДЕО

Завершен матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли "Тоттенхэм Хотспур" и "Фулхэм". Победу со счетом 2:1 в этой игре одержали "дачники".

Кенни Тете вывел гостей вперед на четвертой минуте, Гарри Уилсон на шестой минуте удвоил преимущество команды. Мохаммед Кудус на 59-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры "Тоттенхэм Хотспур" с 18 очками располагается на 10-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Фулхэм" с 17 очками находится на 15-м месте.

В следующем туре "шпоры" 2 декабря на выезде встретятся с "Ньюкасл Юнайтед", "дачники" в тот же день примут на своем поле "Манчестер Сити".

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

В Швеции фанаты подожгли газон и сетку ворот во время футбольного матча
04:21
Мировой футбол

В Швеции фанаты подожгли газон и сетку ворот во время футбольного матча

Игра была прервана два раза
Мадридский "Атлетико" уверенно обыграл "Овьедо" - ВИДЕО
02:08
Мировой футбол

Мадридский "Атлетико" уверенно обыграл "Овьедо" - ВИДЕО

"Атлетико" набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице
"Милан" минимально переиграл "Лацио" - ВИДЕО
01:53
Мировой футбол

"Милан" минимально переиграл "Лацио" - ВИДЕО

После этой игры "Милан" вырвался в лидеры Серии А
"Атлетик" на выезде уверенно обыграл "Леванте"
00:50
Мировой футбол

"Атлетик" на выезде уверенно обыграл "Леванте"

Благодаря этой победе "Атлетик" набрал 20 очков и располагается на восьмом месте
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Байер" - ВИДЕО
29 Ноября 23:30
Мировой футбол

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Байер" - ВИДЕО

И обошла его в таблице Бундеслиги

Самое читаемое

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?
27 Ноября 16:58
Футбол

Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?

Вероятность прямого выхода азербайджанского клуба в 1/8 финала составляет 0,2%