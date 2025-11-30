"Тоттенхэм Хотспур" на своем поле уступил "Фулхэму" в матче АПЛ - ВИДЕО

Завершен матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли "Тоттенхэм Хотспур" и "Фулхэм". Победу со счетом 2:1 в этой игре одержали "дачники".

Кенни Тете вывел гостей вперед на четвертой минуте, Гарри Уилсон на шестой минуте удвоил преимущество команды. Мохаммед Кудус на 59-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры "Тоттенхэм Хотспур" с 18 очками располагается на 10-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, "Фулхэм" с 17 очками находится на 15-м месте.

В следующем туре "шпоры" 2 декабря на выезде встретятся с "Ньюкасл Юнайтед", "дачники" в тот же день примут на своем поле "Манчестер Сити".

İdman.Biz