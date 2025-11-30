30 Ноября 2025
RU

"Милан" минимально переиграл "Лацио" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
30 Ноября 2025 01:53
29
Завершен матч 13-го тура итальянской Серии А, в котором играли "Милан" и "Лацио". Победу со счетом 1:0 в этой игре одержали "россонери".

Единственный гол в этой встрече забил Рафаэл Леау на 51-й минуте.

После этой игры "Милан" с 28 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства. "Лацио" с 18 очками находится на восьмом месте.

В следующем туре "россонери" 8 декабря сыграют на выезде с "Торино", "бьянкочелести" 7 декабря примут на своем поле "Болонью".

İdman.Biz

