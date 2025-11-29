29 Ноября 2025
Ривалдо раскритиковал игру обороны "Барселоны": "Игроки не понимают, над чем работали"

Ривалдо раскритиковал игру обороны "Барселоны": "Игроки не понимают, над чем работали"

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо прокомментировал поражение каталонского клуба в матче пятого тура Лиги чемпионов против "Челси" (0:3).

Как сообщает İdman.Niz, в интервью Sport.es он отметил, что проблемы команды связаны не только с тренерскими решениями, но и с недостаточным пониманием игроками своих задач.

"Ему придется внести некоторые изменения. Так продолжаться не может. Понятно, что часть ситуаций лежит в компетенции тренера, но другие - это отработанные комбинации, которые игроки не реализуют в игре. Иногда между защитниками не хватает взаимодействия или осознанности, чтобы не оставлять нападающих на голевых позициях. Это не всегда вина тренера; зачастую игроки не понимают, над чем работали", - заявил Ривалдо.

Каталонский клуб пропустил три мяча от "Челси", а защитник Рональд Араухо был удален еще в первом тайме. Точку в матче поставили голы Кунде, Эстевана и Делапа.

В текущем сезоне Лига чемпионов становится серьезным испытанием для "Барселоны", и давление на Ханса Дитера Флика продолжает расти.

