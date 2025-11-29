Названы семь клубов, которые смогут купить Гирасси за 50 млн евро

У нападающего дортмундской "Боруссии" Серу Гирасси есть пункт в контракте, позволяющий выкупить его за 50 млн евро летом 2026 года, передает İdman.Biz.

Однако, как сообщает Sky Sport Germany, эта опция доступна лишь ограниченному числу клубов.

Выкупить Гирасси смогут только: "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

По данным источника, 29 летний форвард ориентируется исключительно на выступление в топ клубе и хочет бороться за трофеи. Именно поэтому он уже отклонил предложение "Аль Хиляля", где ему предлагали зарплату 20 млн евро в год.

В текущем сезоне Гирасси провел 17 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Боруссией" действует до лета 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 45 млн евро.

İdman.Biz