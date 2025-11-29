29 Ноября 2025
Экс-пилот Формулы 1 арестован по подозрению в мошенничестве

29 Ноября 2025 00:57
Полиция Штутгарта арестовала бывшего пилота Формулы 1 Адриана Сутиля и поместила его в следственный изолятор, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild.

Задержание 42 летнего немца произошло в рамках международной полицейской операции. Сутиля подозревают в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы, а также в присвоении средств.

Это не первые проблемы Сутиля с законом. В 2011 году его признали виновным в нанесении телесных повреждений в ночном клубе Шанхая. Тогда он получил 18 месяцев тюрьмы условно и штраф в размере 200 тысяч евро.

Адриан Сутиль выступал в Формуле 1 в 2007–2011 и 2013–2014 годах, представляя команды "Спайкер", "Форс Индия" и "Заубер".

