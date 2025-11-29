"Челси", "Манчестер Сити" и "Арсенал" готовы вступить в борьбу за 17-летнего таланта из Польши

Скауты "Челси", "Манчестер Сити" и "Арсенала" проявляют активный интерес к 17-летнему нападающему польской "Ягеллонии" Оскару Петушевскому.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, все три английских клуба уже провели предварительные переговоры с окружением игрока и готовятся сделать официальные предложения в январе.

По данным источника, "Ягеллония" готова расстаться с молодым форвардом за 15 млн евро. В клубе считают, что эта сумма позволит отпустить Петушевского безболезненно уже в зимнее трансферное окно. Сам футболист также открыт к переходу в один из клубов АПЛ.

В текущем сезоне Петушевский провел 25 матчей за "Ягеллонию" во всех турнирах, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 8 млн евро.

