Бывший капитан "Реала" может вернуться в Европу ради участия в чемпионате мира 2026 года

Защитник мексиканского "Монтеррея" Серхио Рамос рассматривает возможность возвращения в Европу, чтобы повысить шансы на вызов в сборную Испании для участия в чемпионате мира 2026 года, сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS.

Бывший капитан "Реала" надеется, что игра на европейском уровне укрепит его позиции в глазах главного тренера Луиса де ла Фуэнте. По данным издания, аналогичный шаг ранее сделал Эмерик Лапорт, который вернулся из "Аль-Насра" в "Атлетик" из Бильбао.

Последний раз Рамос выступал за национальную команду в марте 2021 года. С тех пор он пропустил три крупных турнира - Евро 2021, чемпионат мира 2022 в Катаре и Евро 2024.

В текущем сезоне 39-летний защитник провел 15 матчей за "Монтеррей" и забил два гола.

İdman.Biz