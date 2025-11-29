29 Ноября 2025
RU

Бывший капитан "Реала" может вернуться в Европу ради участия в чемпионате мира 2026 года

Мировой футбол
Новости
29 Ноября 2025 00:14
36
Бывший капитан "Реала" может вернуться в Европу ради участия в чемпионате мира 2026 года

Защитник мексиканского "Монтеррея" Серхио Рамос рассматривает возможность возвращения в Европу, чтобы повысить шансы на вызов в сборную Испании для участия в чемпионате мира 2026 года, сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS.

Бывший капитан "Реала" надеется, что игра на европейском уровне укрепит его позиции в глазах главного тренера Луиса де ла Фуэнте. По данным издания, аналогичный шаг ранее сделал Эмерик Лапорт, который вернулся из "Аль-Насра" в "Атлетик" из Бильбао.

Последний раз Рамос выступал за национальную команду в марте 2021 года. С тех пор он пропустил три крупных турнира - Евро 2021, чемпионат мира 2022 в Катаре и Евро 2024.

В текущем сезоне 39-летний защитник провел 15 матчей за "Монтеррей" и забил два гола.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Названы семь клубов, которые смогут купить Гирасси за 50 млн евро
03:24
Мировой футбол

Названы семь клубов, которые смогут купить Гирасси за 50 млн евро

Пункт о выкупе действует только для европейских топ команд

Президент "Реала" попросил Алонсо проявлять больше лояльности к Винисиусу
02:03
Мировой футбол

Президент "Реала" попросил Алонсо проявлять больше лояльности к Винисиусу

Перес напомнил тренеру о важности бразильца для клуба

"Атлетико" может вступить в борьбу за Марка Гехи
01:45
Мировой футбол

"Атлетико" может вступить в борьбу за Марка Гехи

Мадридцы рассматривают защитника "Кристал Пэлас" как замену Хосе Марии Хименесу

"РБ Лейпциг" в гостях не смог обыграть "Боруссию" М в матче Бундеслиги
01:34
Мировой футбол

"РБ Лейпциг" в гостях не смог обыграть "Боруссию" М в матче Бундеслиги

Команды не сумели отличиться и сыграли в нулевую ничью
Экс-пилот Формулы 1 арестован по подозрению в мошенничестве
00:57
Мировой футбол

Экс-пилот Формулы 1 арестован по подозрению в мошенничестве

Бывший гонщик отправлен в следственный изолятор после международного рейда

"Челси", "Манчестер Сити" и "Арсенал" готовы вступить в борьбу за 17-летнего таланта из Польши
00:49
Мировой футбол

"Челси", "Манчестер Сити" и "Арсенал" готовы вступить в борьбу за 17-летнего таланта из Польши

Английские гранды нацелились на форварда "Ягеллонии" Оскара Петушевского

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО
28 Ноября 10:34
Футбол

Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО

После четвертьфинала между "Реал Оруро" и "Блуминг" на поле произошел инцидент
Эффект Неаполя и наследия Марадоны: нюансы поражения "Карабаха" – ОБЗОР İDMAN.BIZ + ВИДЕО
26 Ноября 10:23
Футбол

Эффект Неаполя и наследия Марадоны: нюансы поражения "Карабаха" – ОБЗОР İDMAN.BIZ + ВИДЕО

Агдамский клуб потерпел второе поражение в основном этапе Лиги чемпионов, но сохраняет шансы на выход в плей-офф