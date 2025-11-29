Жена бывшего игрока "МЮ" о Месси: "Муж больше аргентинец, чем тот придурок, который живет в Майами"

Жена бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Хуана Себастьяна Верона, Валентина Мартин, выступила с резким заявлением в адрес президента Федерации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа и нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси, передает İdman.Biz со ссылкой на Globo.

Высказывание прозвучало после того, как AFA наказала "Эстудиантес" и его президента Хуана Себастьяна Верона за инцидент перед матчем с "Росарио Сентраль". Футболисты команды отвернулись от соперников, проходивших чемпионский коридор, за что игроки получили дисквалификацию на два матча, а Верон был отстранен от спортивной деятельности на шесть месяцев.

"Тот, что из Майами - продажный... А тот, кто вернулся, кто сделал нас сильнее, - единственный, у кого есть мужество. Муж больше аргентинец, чем тот, кто выиграл чемпионат мира и живет в Майами, друг толстяка (Тапиа). Долой мафиози из аргентинского футбола", - заявила Мартин.

Скандальное высказывание вызвало широкий резонанс в аргентинских СМИ, где продолжается обсуждение конфликта между Вероном и руководством AFA.

İdman.Biz