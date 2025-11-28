28 Ноября 2025
RU

Футболки мадридского "Реала" стали самыми популярными в мире в 2025 году

Мировой футбол
Новости
28 Ноября 2025 19:55
23
Футболки мадридского "Реала" стали самыми популярными в мире в 2025 году

Футболки мадридского "Реала" пользуются наибольшим спросом в мире и стали лидерами по продажам в 2025 году.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Euroméricas Sport Marketing, клуб стал первым, кому удалось реализовать более 3,1 миллиона футболок с начала года. Такой результат обеспечен в том числе благодаря популярности Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

В пятерку самых продаваемых клубов также вошли "Барселона" (2,9 миллиона), "ПСЖ" (2,5 миллиона), "Бавария" (2,4 миллиона) и "Интер Майами" (2,2 миллиона).

После 13 туров чемпионата Испании "Реал" возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 32 очка. В следующем матче мадридцам предстоит встретиться с "Жироной" 30 ноября.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Ламин Ямаль стал лидером мировых продаж футболок, опередив Месси
22:20
Мировой футбол

Ламин Ямаль стал лидером мировых продаж футболок, опередив Месси

Юный вингер "Барселоны" опередил легендарного аргентинца по количеству проданных футболок
Cразу 11 футболистов могут покинуть "Манчестер Юнайтед" летом
21:13
Мировой футбол

Cразу 11 футболистов могут покинуть "Манчестер Юнайтед" летом

Клуб готов к масштабной перестройке состава под Рубена Аморима

Казахстанец стал третьим самым юным автором гола в истории Лиги чемпионов
20:58
Мировой футбол

Казахстанец стал третьим самым юным автором гола в истории Лиги чемпионов

Форвард "Кайрата" отличился в матче против "Копенгагена" в возрасте 17 лет и 90 дней

Флик о критике в адрес "Барселоны": "Эксперты понятия не имеют, как мы хотим играть"
20:36
Мировой футбол

Флик о критике в адрес "Барселоны": "Эксперты понятия не имеют, как мы хотим играть"

Главный тренер объяснил принципы команды после поражения от "Челси" в Лиге чемпионов
Палмер готов помочь "Челси" в дерби с "Арсеналом"
19:33
Мировой футбол

Палмер готов помочь "Челси" в дерби с "Арсеналом"

Полузащитник полностью восстановился и может выйти в стартовом составе

Лапорта: у "Реала" мания по поводу лучшего периода в истории "Барселоны"
19:20
Мировой футбол

Лапорта: у "Реала" мания по поводу лучшего периода в истории "Барселоны"

Президент каталонского клуба ответил мадридцам на попытки принизить достижения сине гранатовых

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
26 Ноября 02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 Ноября 01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"