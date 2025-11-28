Футболки мадридского "Реала" стали самыми популярными в мире в 2025 году

Футболки мадридского "Реала" пользуются наибольшим спросом в мире и стали лидерами по продажам в 2025 году.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Euroméricas Sport Marketing, клуб стал первым, кому удалось реализовать более 3,1 миллиона футболок с начала года. Такой результат обеспечен в том числе благодаря популярности Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

В пятерку самых продаваемых клубов также вошли "Барселона" (2,9 миллиона), "ПСЖ" (2,5 миллиона), "Бавария" (2,4 миллиона) и "Интер Майами" (2,2 миллиона).

После 13 туров чемпионата Испании "Реал" возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 32 очка. В следующем матче мадридцам предстоит встретиться с "Жироной" 30 ноября.

İdman.Biz