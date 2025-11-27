"Ливерпуль" разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги чемпионов - ВИДЕО

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" дома уступил ПСВ со счетом 1:4.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Энфилд".

Уже на шестой минуте Иван Перишич реализовал пенальти и вывел гостей вперед. На 16-й минуте Доминик Собослаи сравнял счет, однако после перерыва ПСВ уверенно перехватил инициативу. Гус Тиль на 56-й минуте вновь вывел голландский клуб вперед, а Коухаиб Дриош оформил дубль, забив на 73-й и 90+1-й минутах.

После поражения "Ливерпуль" с девятью очками остается в средней части сводной таблицы Лиги чемпионов. ПСВ, набравший восемь очков, располагается рядом. В следующем туре "красные" 9 декабря сыграют в гостях с "Интером", а ПСВ в тот же день примет "Атлетико".

İdman.Biz