Мбаппе оформил второй самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе отличился впечатляющим достижением в матче Лиги чемпионов против "Олимпиакоса". 26-летний француз забил три гола за шесть минут и 42 секунды, оформив второй самый быстрый хет-трик в истории турнира, сообщает İdman.Biz.

Мбаппе поразил ворота греческого клуба на 22-й, 24-й и 29-й минутах встречи. Быстрее него это удавалось только Мохамеду Салаху, который в 2022 году забил трижды в матче с "Рейнджерс" за шесть минут и 12 секунд.

Благодаря этому выступлению Килиан Мбаппе возглавил список бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов: на его счету восемь голов в пяти матчах.

İdman.Biz