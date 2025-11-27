38-летний защитник "Пафоса" стал вторым самым возрастным бомбардиром в истории ЛЧ

Защитник кипрского "Пафоса" Давид Луис отличился в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Монако", завершившемся со счетом 2:2.

Как сообщает İdman.Biz, 38-летний бразилец забил на 18-й минуте встречи, оформив свой первый гол в Лиге чемпионов с 2017 года, когда он еще выступал за "Челси".

Забитый мяч позволил Давиду Луису войти в историю турнира. Он стал вторым самым возрастным футболистом, кому удавалось отличиться в Лиге чемпионов. Старше него - только Пепе, который забил в возрасте 40 лет и 253 дней.

Давид Луис присоединился к "Пафосу" в текущем сезоне. За свою карьеру он выступал за "Челси", "ПСЖ", "Арсенал" и сборную Бразилии. Его предыдущий гол в Лиге чемпионов пришелся на период игры за лондонский клуб в 2017 году.

İdman.Biz