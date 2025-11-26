"Челси" возобновил контакты с агентами голкипера "Милана"

"Челси" вновь вышел на связь с представителями вратаря "Милана" Мика Мэняна.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщил журналист Саша Тавольери в социальной сети Х. По данным источника, лондонский клуб по-прежнему заинтересован в подписании 30-летнего французского голкипера на бесплатной основе.

Ситуация вокруг Мэняна связана с его действующим контрактом. У стража ворот "Милана" договор истекает ближайшим летом, и, как сообщается, футболист не намерен продлевать соглашение. Это открывает "Челси" возможность оформить переход в статусе свободного агента.

Если сделка состоится, в составе лондонцев могут произойти изменения. В клубе намерены найти решение по Филипу Йоргенсену, который может потерять место после прихода нового вратаря.

В текущем сезоне Мэнян провел 13 матчей во всех турнирах, пропустил девять голов и семь раз сохранил ворота в неприкосновенности.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет 25 миллионов евро.

İdman.Biz