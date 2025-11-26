"Реал" потерял Хейсена перед матчем с "Олимпиакосом" в ЛЧ

Мадридский "Реал" столкнулся с кадровой потерей накануне важного матча Лиги чемпионов. Центральный защитник команды, Дин Хейсен, выбыл из строя из-за травмы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Marca, 20-летний футболист повредил четырехглавую мышцу. Из-за этого повреждения спортсмен будет вынужден пропустить встречу Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса".

По информации того же источника, Хейсену, вероятно, не удастся восстановиться к матчу Ла Лиги с "Жироной", запланированному на 30 ноября. Его участие в поединке с "Атлетиком" Бильбао, который состоится 3 декабря, также находится под вопросом.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

İdman.Biz