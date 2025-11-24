Эзе стал четвертым игроком с хет-триком в дерби между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом"

Полузащитник "Арсенала" Эберечи Эзе забил три гола в матче с "Тоттенхэмом" (4:1) в 12-м туре чемпионата Англии.

Как сообщает İdman.Biz, 27-летний хавбек стал автором четвертого хет-трика в официальных матчах между клубами из Северного Лондона. Ранее по три гола в дерби забивали Тед Дрейк (за "Арсенал" в 1934 году), Терри Дайсон (за "Тоттенхэм" в 1961-м) и Алан Сандерленд (за "Арсенал" в 1978-м).

"Арсенал" набрал 29 очков и лидирует в таблице чемпионата Англии. "Тоттенхэм" с 18 очками — на 9-й строчке.

İdman.Biz