"Арсенал" у себя разгромил "Тоттенхэм Хотспур" - ВИДЕО

Окончен матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур". Победу со счетом 4:1 в этой игре одержали "канониры".

На 36-й минуте Леандро Троссард открыл счет в этой игре и вывел "канониров" вперед. На 41-й минуте Эберечи Эзе удвоил преимущество хозяев поля. На 46-й минуте Эзе оформил дубль. На 55-й минуте Ришарлисон отыграл один мяч, забив с центра поля. На 76-й минуте Эзе оформил хет-трик.

После этой игры "Арсенал" с 29 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, "Тоттенхэм Хотспур" с 18 очками находится на девятом месте.

İdman.Biz