"Реал" извинился за перепутанное фото Андре Силвы в ролике памяти Жоты

Мадридский "Реал" допустил серьезную ошибку при создании видеоролика в память о выдающихся людях, ушедших из жизни в 2025 году. В опубликованном клубом материале по ошибке использовали изображение действующего футболиста вместо трагически погибшего, сообщает İdman.Biz.

В ролике "Реала" была представлена информация о бывшем игроке "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жоте. Напомним, 3 июля в ДТП в Испании погибли сам футболист и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за "Пенафиэл" во втором португальском дивизионе.

Однако вместо фотографии погибшего Андре Тейшейра да Силвы в видео по ошибке появилось изображение другого футболиста - португальского нападающего Андре Силвы, который в настоящее время играет за испанский "Эльче". Ошибка вызвала реакцию со стороны клуба.

"Реал Мадрид приносит извинения "Эльче" и его игроку Андре Силве за ошибочное включение его изображения в некролог вместо фотографии Андре Силвы, брата Диогу Жоты. Мы сожалеем об этом инциденте", — говорится в заявлении мадридского клуба в соцсети Х.

İdman.Biz