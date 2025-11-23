Глава "Реала" раскритиковал "Барселону"

Президент "Реала" Флорентино Перес выступил с жесткой критикой в адрес "Барселоны", комментируя нашумевшее дело Негрейры. На собрании клуба Перес отметил, что выплаты, произведенные каталонцами бывшему вице-президенту судейского комитета, не могут считаться нормальными, сообщает İdman.Biz.

"Это ненормально, что "Барселона" заплатила вице-президенту судейского корпуса более € 28 млн как минимум за восемь лет. Какой бы ни была причина, это ненормально. Он занимал ключевую позицию в системе судейства - отвечал за повышение и понижение арбитров. И все это пришлось на период, который, по совпадению, стал самым успешным для 'Барселоны' в нашей стране", - приводит слова Переса Sport.es.

Напомним, в 2023 году "Барселоне" были предъявлены обвинения во взяточничестве в связи с выплатами Хосе Марии Негрейре, занимавшему должность вице-президента технического комитета судей (CTA) Испании. По версии клуба, Негрейра выполнял функции внешнего консультанта и готовил технические отчеты о работе арбитров.

В 2024 году суд снял обвинения во взяточничестве, постановив, что Негрейра не является государственным служащим по испанскому законодательству. Однако дело продолжает вызывать дискуссии в испанском футболе, а заявления Переса вновь обострили обсуждение вокруг ситуации.

