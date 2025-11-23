Кэмпбелл объяснил, почему переход в "Арсенал" до сих пор вызывает ненависть фанатов

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл заявил, что политические деятели и люди из медиасферы виновны в том, что он до сих пор сталкивается с оскорблениями со стороны болельщиков "Тоттенхэма".

Как сообщает İdman.Biz, конфликт тянется еще с 2001 года, когда он отказался продлевать контракт со "шпорами" и перешел в "Арсенал" на правах свободного агента - решение, которое многие фанаты "Тоттенхэма" восприняли как предательство.

По словам Кэмпбелла, его выбор стал катализатором длительной волны ненависти, которую никто не попытался остановить. "Некоторые люди просто спрятались. Много тех, кто сейчас оглядывается назад и, вероятно, не понимает, как могли так себя вести. Фанатов накручивали. Но именно те, кто имел влияние, ничего не сделали. Никто не хотел признать, что этого не должно было быть", - сказал Кэмпбелл в интервью The Sun.

Он подчеркнул, что наиболее неприятно было видеть участие медийных персон и политиков в разжигании ситуации. "Люди на телевидении, политики… Все добавляли свое слово. Никто не понес ответственности. Никто не извинился. Это грустно, потому что пострадала и моя семья."

Бывший защитник вспомнил, что тогдашний вице-председатель "Арсенала" Дэвид Дейн убедил его перейти в клуб, пообещав поддержку и защиту. "Он сказал: "Приходи к нам, ты станешь частью семьи".

История перехода Кэмпбелла до сих пор добавляет остроты северолондонскому дерби, очередной матч которого состоится сегодня.

Матч "Арсенала" и "Тоттенхэма" станет центральным событием тура, поскольку победа позволит "канонирам" увеличить отрыв от конкурентов в борьбе за титул Премьер-лиги.

