"Ливерпуль" установил клубный антирекорд последних 60 лет в чемпионате Англии

"Ливерпуль" со счетом 0:3 проиграл "Ноттингем Форест" в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, мерсисайдцы установили антирекорд последних 60 лет в чемпионате Англии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на статистический портал Opta Sport, "Ливерпуль" потерпел два разгрома (с разницей с три и более пропущенных мячей - прим. ред.) подряд в чемпионате Англии впервые с 1965 года. Тогда "красными" руководил Билл Шенкли.

Напомним, в матче 11-го тура АПЛ команда Арне Слота проиграла с таким же счетом - в гостях у "Манчестер Сити". На данный момент "Ливерпуль" с 18 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

İdman.Biz