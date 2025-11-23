"Наполи" потерял двух игроков перед матчем с "Карабахом"

"Наполи" потерял двух футболистов в матче с "Аталантой".

Как сообщает İdman.Bizоманда Антонио Конте победила бергамасков в 12-м туре Серии А.

Защитник Амир Ррахмани был заменен на 64-й минуте – вскоре после того, как на нем сфолил Давиде Дзаппакоста (полузащитник получил желтую карточку).

Спустя 10 минут поле покинул Расмус Хейлунд. У датчанина возникли проблемы с задней поверхностью правого бедра.

Напомним, в рамках пятого тура общего этапа ЛЧ "Карабах" на выезде сыграет с "Наполи". Матч состоится 26 ноября.

İdman.Biz