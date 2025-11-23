"ПСЖ" разгромил "Гавр" и поднялся на первую строчку в Лиге 1 - ВИДЕО

Завершился матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались "ПСЖ" и "Гавр". Игра проходила на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Матье Вернис. Победу в матче со счетом 3:0 праздновали хозяева поля.

Первый гол в матче забил полузащитник парижан Ли Кан Ин на 29-й минуте встречи. Во втором тайме, на 66-й минуте, хавбек Жоау Невеш увеличил разрыв в счете. В конце встречи, на 87-й минуте, Брэдли Баркола установил окончательный счет в матче – 3:0.

После 13 матчей "ПСЖ" с 30 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Гавр" с 14 очками располагается на 12-й строчке.

