Испания выиграла пятый финал из пяти в XXI веке

Сборная Испании по футболу продолжила безупречную серию в финалах крупнейших международных турниров, победив Аргентину в решающем матче чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Ист-Ратерфорде завершилась победой испанцев со счетом 1:0 в дополнительное время.

Единственный мяч на 106-й минуте забил вышедший на замену Ферран Торрес. Испания не позволила Лионелю Месси и сборной Аргентины во второй раз подряд стать чемпионами мира.

Этот трофей стал для испанской команды вторым в истории. Впервые она выиграла чемпионат мира в 2010 году в ЮАР.

При этом Испания сохранила стопроцентный результат в финалах чемпионатов мира и Европы в XXI веке. Команда выиграла все пять решающих матчей, в которых участвовала.

Испания стала чемпионом Европы в 2008 году, защитила титул в 2012-м, вновь выиграла континентальное первенство в 2024-м, а также победила на чемпионатах мира 2010 и 2026 годов.

Кроме того, команда Луиса де ла Фуэнте стала первым чемпионом мира, пропустившим всего один мяч за турнир из восьми матчей.