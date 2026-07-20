Почему Педри после каждого титула бьет пенальти своему отцу? - ВИДЕО

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Педри продолжил необычную семейную традицию после победы на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, после завоевания очередного трофея футболист вновь исполнил символический пенальти в ворота, которые защищал его отец Фернандо Гонсалес.

Подобный ритуал Педри и его отец проводят после побед команды в различных турнирах. Фернандо в молодости сам играл на позиции вратаря.

Педри ранее рассказывал, что традиция появилась случайно. После одного из завоеванных титулов он решил пробить отцу пенальти, а затем этот эпизод стал регулярно повторяться во время празднований.

"Мой отец давно играл вратарем. Однажды, когда мы выиграли титул, я пробил ему пенальти, и это стало традицией. Надеюсь, смогу исполнить еще много таких ударов, ведь это будет означать, что мы продолжаем выигрывать трофеи", - говорил футболист.

После победы сборной Испании на ЧМ-2026 Педри вновь пригласил отца в ворота и исполнил очередной символический удар.

Видеозапись семейного ритуала распространилась в социальных сетях и вызвала теплую реакцию болельщиков.