Рэпер Дрейк поставил 1.5 млн долларов на победу Аргентины в финале

Известный рэп-исполнитель Дрейк сделал ставку на финал ЧМ-2026.

Как передает İdma.Biz, Дрейк в социальных сетях опубликовал скриншот, подтверждающий, что он поставил 1.5 млн долларов на победу Аргентины в основное время в финальном матче ЧМ-2026 против команды Испании.

Если прогноз получится верным, то он сможет выиграть 5.175 млн долларов.

Напомним, что в 2022 году он уже ставил миллион долларов на победу Аргентины в финале над Францией, но в итоге ставку он проиграл из-за того, что основное время завершилось вничью.