Иньеста: "Полностью нейтрализовать Месси невозможно"

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста высказался о форварде национальной команды Аргентины Лионеле Месси и финальном матче чемпионата мира 2026 года. В этой встрече сборная Испании сыграет с Аргентиной, сообщает İdman.Biz.

"Полностью его нейтрализовать невозможно. Речь пойдет скорее о том, насколько сильно Испания сможет доставить проблемы Аргентине своей игрой, создавая моменты и действуя результативно.

Нет слов, или я просто не знаю, как это описать. Целеустремленность Месси, убежденность и все, что он делает в каждой игре, — это то, чему просто нужно отдать должное.

Испания подходит к финалу с абсолютной уверенностью. Каждый точно знает, что ему нужно делать. Независимо от того, кто играет, каждый знает свою роль, и они излучают невероятную уверенность.

Мне все равно, кто забьет. Важно, чтобы мы ушли чемпионами. Кто забьет — это второстепенно", — приводит слова Иньесты Goal.