Томас Тухель: "Мы найдем способ остановить Месси"

Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель заявил, что его команда постарается ограничить влияние Лионеля Месси в полуфинале чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, 39-летний капитан сборной Аргентины впервые в карьере сыграет против Англии. На счету Месси восемь голов на нынешнем турнире.

"Мы прекрасно понимаем, что не сможем остановить его полностью и на протяжении всего матча. Он сильно отличается от Эрлинга Холанда, но против Норвегии мы очень хорошо справились с Холандом. Теперь найдем способ сыграть и против Месси", - сказал Тухель.

По словам немецкого специалиста, Англии важно не только контролировать самого Месси, но и лишить его поддержки партнеров.

"Он постоянно находит свободные зоны и подходящие моменты. Вся команда верит в идею помогать ему и готова действовать, когда он включается в игру. Мы должны быть смелыми рядом с ним, ограничить поддержку и следить за всеми перемещениями, которые начинаются, когда мяч оказывается у Месси", - отметил тренер.

Тухель также подчеркнул сплоченность действующих чемпионов мира и готовность аргентинских футболистов бороться за своего капитана.

"Они готовы отдать все ради Месси. Даже если речь идет о ведущих игроках крупных клубов, для них это естественно. Аргентинцы любят ощущение семьи, совместные ужины и тесные связи внутри команды. Это делает их очень сильными", - добавил он.

Наставник сборной Англии ожидает эмоционального и напряженного матча, но считает, что его команда способна ответить сопернику теми же качествами.

"Аргентина - команда, которую очень трудно победить. Они не паникуют, даже когда уступают, верят в свой стиль и играют эмоционально. История противостояния с Англией тоже придает им мотивацию. Но у нас также есть характер, стойкость и необходимая ментальность. Мы готовы", - заявил Тухель.

Полуфинальный матч чемпионата мира между сборными Англии и Аргентины пройдет в Атланте. Победитель встретится в финале с Испанией.