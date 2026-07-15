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Рузанна Мамедова: "Моя главная цель - олимпийская медаль"

ЧМ-2026
Новости
15 Июля 2026 14:41
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Рузанна Мамедова: "Моя главная цель - олимпийская медаль"

Азербайджанская спортсменка Рузанна Мамедова после третьей победы на чемпионате Европы U20 назвала олимпийскую медаль своей главной целью.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, борец подчеркнула, что успехи в молодежной возрастной категории придают ей дополнительную мотивацию.

"Я понимаю, что впереди меня ждут более серьезные задачи. Сейчас все внимание направлено на предстоящие соревнования и дальнейшее развитие. Моя главная цель - выступить на Олимпийских играх, достойно представить Азербайджан и завоевать для страны медаль. Я выступаю в олимпийской весовой категории и строю всю подготовку с учетом этой цели", - сказала Мамедова.

Спортсменка стала первой представительницей Азербайджана, трижды выигравшей чемпионат Европы U20 по женской борьбе. На турнире в Скопье она завоевала золотую медаль, победив в финале турчанку Озденур Озмез со счетом 6:0.

"Этот успех для меня не просто золотая медаль, а результат многолетнего труда, терпения и преодоленных трудностей. Попасть в историю - большая гордость. Поднятие флага Азербайджана и исполнение государственного гимна дарят счастье, которое трудно выразить словами", - отметила она.

Мамедова рассказала, что на протяжении всего чемпионата позволила соперницам набрать только два балла. Это произошло в поединке с представительницей Испании, тогда как остальные встречи азербайджанская спортсменка завершила, не отдав ни одного балла.

По словам борца, борьба за третий европейский титул создавала дополнительную ответственность, однако поддержка тренера помогла ей сохранить спокойствие и показать свою борьбу.

"У каждого чемпионства есть свои сложности. При завоевании первого титула главная задача - доказать свой уровень. Затем появляется ответственность за сохранение уже завоеванного статуса. Поэтому каждая победа имеет собственную ценность", - добавила Мамедова.

İdman.Biz
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