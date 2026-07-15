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Исследование мозга футболистов вызвало тревогу

ЧМ-2026
Новости
15 Июля 2026 12:59
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Исследование мозга футболистов вызвало тревогу

Исследование с участием бывших профессиональных футболистов выявило различия в структуре их мозга, а также повышенные показатели тревожности и депрессии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ученых Имперского колледжа Лондона, специалисты попытались выяснить, могут ли повторяющиеся удары головой и другие воздействия на голову повышать риск развития деменции в будущем.

В исследовании приняли участие 142 бывших профессиональных футболиста в возрасте от 30 до 60 лет. Среди них были 126 мужчин, не менее трех лет выступавших в Англии по профессиональному контракту, и 16 женщин, игравших в двух высших дивизионах британского футбола.

Их показатели сравнили с результатами 56 здоровых людей того же возраста, которые не занимались контактными видами спорта, не подвергались риску травм головы во время военной службы и не имели сотрясений мозга или других неврологических проблем.

Серьезных различий в тестах памяти и мышления не обнаружили

Участники прошли тесты на память, мышление и другие когнитивные функции, а также заполнили специальные анкеты.

Результаты бывших футболистов существенно не отличались от показателей контрольной группы. При этом сами игроки чаще сообщали о проблемах с концентрацией внимания, принятием решений, планированием и выполнением повседневных задач.

Высокий уровень тревожности и депрессии

Признаки клинической депрессии выявили у 31 процента бывших футболистов. В контрольной группе этот показатель составил 9 процентов.

Симптомы клинической тревожности зафиксировали у 42 процентов бывших игроков. Среди людей, не связанных с футболом и другими контактными видами спорта, показатель составил 25 процентов.

МРТ показала изменения в структуре мозга

Магнитно-резонансную томографию прошли 124 бывших футболиста и 40 участников контрольной группы.

У бывших игроков выявили меньший объем серого вещества в областях мозга, отвечающих за память, внимание, принятие решений и регулирование эмоций. Наиболее заметные различия были обнаружены в лобных, поясных и таламических зонах.

При этом выраженную атрофию мозга, которая могла бы указывать на продолжающийся нейродегенеративный процесс, выявили примерно у двух процентов бывших футболистов.

Связь с болезнью Альцгеймера не доказана

Исследование не подтвердило прямую связь между футболом, ударами по мячу головой и развитием болезни Альцгеймера или других форм деменции.

Ученые подчеркнули, что результаты могут соответствовать последствиям повторяющихся воздействий на голову, однако пока не позволяют установить точную причину выявленных изменений.

Ведущий автор исследования Кейли Грейс Линч заявила, что некоторые изменения в мозге бывших профессиональных футболистов могут возникать еще до возраста, в котором обычно проявляется деменция.

При этом отсутствие серьезных различий в объективных тестах памяти и мышления показывает, что обнаруженные особенности не означают неизбежного развития когнитивных нарушений.

İdman.Biz
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