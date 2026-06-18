Колумбийцы поддержали плачущего болельщика Узбекистана - ВИДЕО

На матче чемпионата мира 2026 года между сборными Узбекистана и Колумбии произошел эпизод, который быстро разошелся по социальным сетям и напомнил, что футбол способен объединять людей даже после финального свистка.

Как сообщает İdman.Biz, в центре внимания оказался юный болельщик сборной Узбекистана, который не смог сдержать слез после поражения своей команды.

Увидев расстроенного ребенка, находившиеся рядом колумбийские фанаты решили его поддержать. Они окружили мальчика и начали скандировать: "Узбекистан! Узбекистан!", выражая уважение как к сопернику, так и к его болельщикам.

Видео быстро стало вирусным и получило широкое распространение среди поклонников футбола в разных странах.

Отметим, что матч первого тура группы K завершился победой сборной Колумбии со счетом 3:1.

Автором исторического гола Узбекистана стал Аббосбек Файзуллаев, отличившийся на 60-й минуте встречи. Этот мяч стал первым для узбекской сборной в истории чемпионатов мира. В составе победителей забили Даниэль Муньос, Луис Диас и Хаминтон Кампас.