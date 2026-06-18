Фаик Алескеров: “Сотни азербайджанцев поддержат Турцию в матче с Парагваем на ЧМ-2026” – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ - ФОТО

Сборную Турции по футболу в предстоящем матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 с Парагваем, который пройдет в ночь с 19 на 20 июня в Сан-Франциско, поддержат около 500 азербайджанских болельщиков.

Об этом İdman.Biz эксклюзивно сообщил бывший азербайджанский шахматист Фаик Алескеров, проживающий в Сан-Франциско.

“У сборной Турции в предстоящем матче будет хорошая поддержка. Порядка пятисот наших соотечественников намерены поддержать команду из братской страны. Люди даже летят с восточного побережья. Также знаю, что из Пенсильвании на матч собираются прилететь все члены общины Şəki məhəlləsi”, — рассказал Алескеров.

Стоит отметить, что Şəki məhəlləsi — это неформальная община выходцев из Шеки в американском штате Пенсильвания. Несмотря на отсутствие такого официального названия, среди азербайджанской диаспоры она известна как место компактного проживания шекинцев. История общины началась в Нью-Йорке в 2000 году и затем продолжилась в Пенсильвании. При этом данных о ее точной численности в открытых источниках нет.

Возвращаясь непосредственно к мундиалю, отметим, что цены на билеты и номера в отелях в Сан-Франциско значительно ниже, чем, к примеру, в том же Нью-Йорке. Напомним, ранее в беседе с İdman.Biz член исполкома Федерации плавания Азербайджана, уроженец Баку Марк Коганов сетовал на большие расходы, связанные с посещением матчей ЧМ-2026.

“На территории США Сан-Франциско можно назвать одним из самых доступных городов по ценам на билеты и отели. К примеру, недавно я бронировал для друга номер в местном отеле и могу сказать, что цены здесь в пять раз ниже, чем в других штатах, принимающих матчи мундиаля”, — подчеркнул Алескеров.

Что касается атмосферы в городе, то, как и в случае с Нью-Йорком, в Сан-Франциско также нет большого ажиотажа в связи с матчами чемпионата мира.

“Здесь не чувствуется того вайба, который бывает во время крупных футбольных событий в Европе. Я сам являюсь членом официального фан-клуба лондонского "Арсенала" и посетил немало футбольных матчей, в том числе и прошлые чемпионаты мира. В городе я не вижу больших фан-зон или баннеров. Возможно, непосредственно перед матчем будет какая-то активность с участием турецких болельщиков”, — добавил Алескеров.

Напомним, что сборная Турции свой первый матч на ЧМ-2026 провела в Ванкувере, где неожиданно потерпела поражение от Австралии со счетом 0:2. Для того чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, подопечным Винченцо Монтеллы необходимо побеждать команду Парагвая.