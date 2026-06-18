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Джуд Беллингем: "Иногда я заслуживаю критики"

ЧМ-2026
Новости
18 Июня 2026 14:42
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Джуд Беллингем: "Иногда я заслуживаю критики"

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал критику в свой адрес после победного матча чемпионата мира 2026 года против Хорватии.

Как сообщает İdman.Biz, футболист поделился мнением после победы англичан со счетом 4:2 в стартовом туре группового этапа.

По словам Беллингема, внешнее давление не влияет на его отношение к выступлениям за национальную команду.

"Для меня было приятно оставить в стороне часть шума вокруг и показать, насколько я предан своей стране и партнерам по команде, чтобы помогать нам побеждать.

Вносить вклад в успехи своей команды и своей страны - одна из самых больших привилегий. Независимо от того, что говорят за пределами поля, значение этой привилегии для меня не меняется", - заявил полузащитник.

Игрок "Реала" признался, что спокойно относится даже к негативным высказываниям в свой адрес.

"Я понимаю, что это часть жизни футболиста. Я не держу обиды на людей, которые говорят обо мне плохие вещи. Иногда я действительно заслуживаю критики. Думаю, этот матч стал хорошей возможностью напомнить людям, кто я такой", - подчеркнул Беллингем.

В матче против Хорватии 22-летний хавбек отличился на 47-й минуте и вывел Англию вперед - 3:2. Еще три мяча в составе победителей забили Харри Кейн и Маркус Рэшфорд. Капитан англичан оформил дубль.

Отметим, что в следующих матчах группового этапа сборная Англии сыграет против Ганы и Панамы. Встречи состоятся 24 и 28 июня соответственно.

İdman.Biz
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