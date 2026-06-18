Мать Возиньи получила визу и сможет приехать на ЧМ-2026

Мать голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи получила визу для въезда в США и сможет посетить матчи чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.

Эта история стала продолжением одной из самых громких и трогательных сюжетных линий нынешнего чемпионата мира.

Еще несколько дней назад о 40-летнем Возинье знали в основном болельщики Кабо-Верде и португальского "Шавеша", ворота которого он охраняет. Однако после матча против Испании голкипер превратился в одну из главных звезд турнира.

В дебютной для Кабо-Верде игре на чемпионатах мира опытный вратарь совершил семь ключевых спасений, предотвратив полтора гола, и помог своей команде добиться сенсационной ничьей с одним из фаворитов турнира - 0:0. После финального свистка Возинья был признан лучшим игроком встречи.

Успешное выступление принесло голкиперу мировую известность. Если до матча на его страницу в Instagram были подписаны около 50 тысяч человек, то всего за несколько дней аудитория выросла до 13,2 миллиона подписчиков.

Дополнительный резонанс вызвало эмоциональное признание футболиста. После сенсации в матче с Испанией Возинья со слезами на глазах рассказал журналистам, что его мать наблюдала за исторической игрой по телевизору. По словам голкипера, она не смогла прилететь в США из-за длительного оформления визы и финансовых трудностей, связанных с поездкой.

История быстро разошлась по мировым СМИ и социальным сетям. Теперь стало известно, что визовый вопрос решен положительно, и мать голкипера сможет лично поддержать сына на турнире.

Следующий матч сборная Кабо-Верде проведет против Уругвая.