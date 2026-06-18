Франция выставила самый дорогой состав в истории чемпионатов мира

Сборная Франции установила новый рекорд чемпионатов мира по футболу.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Transfermarkt, стартовый состав французской команды на матч группового этапа ЧМ-2026 против Сенегала стал самым дорогим в истории мировых первенств.

Совокупная рыночная стоимость футболистов сборной Франции составила 908 миллионов евро.

Предыдущее достижение также принадлежало французам. На чемпионате мира 2018 года в матче против Австралии суммарная стоимость состава "трехцветных" оценивалась в 710 миллионов евро.

Третье место в рейтинге занимает сборная Бразилии образца ЧМ-2018. В игре против Швейцарии стоимость бразильского состава составляла 650 миллионов евро.

Напомним, что в матче первого тура чемпионата мира 2026 года сборная Франции одержала победу над Сенегалом со счетом 3:1.