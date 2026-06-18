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ЧМ-2026: Узбекистан достойно дебютировал, но уступил Колумбии - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
18 Июня 2026 08:15
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ЧМ-2026: Узбекистан достойно дебютировал, но уступил Колумбии

Сборная Узбекистана провела свой первый матч в истории чемпионатов мира.

Как сообщает İdman.biz, в стартовой встрече группы K команда уступила Колумбии со счетом 1:3.

Матч на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико получился непростым для дебютанта турнира. До перерыва узбекистанцы успешно сдерживали атаки соперника, однако на 40-й минуте Даниэль Муньос вывел колумбийцев вперед после передачи Луиса Диаса.

Во втором тайме сборная Узбекистана сумела войти в историю. На 60-й минуте Аббосбек Файзуллаев сравнял счет, забив первый гол национальной команды на чемпионатах мира.

Радость узбекистанских болельщиков оказалась недолгой. Спустя несколько минут Диас вновь вывел колумбийцев вперед. Под занавес встречи хавбек Хаминтон Кампас забил третий для сборной Колумбии мяч. Больше зрители голов не увидели, итоговый счет - 3:1.

Таким образом, Колумбия набрала первые три очка на турнире, а Узбекистану предстоит реабилитироваться во втором туре.

İdman.Biz
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