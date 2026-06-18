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Фанатам Англии запретили вывешивать национальные флаги на матче ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
18 Июня 2026 03:40
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Фанатам Англии запретили вывешивать национальные флаги на матче ЧМ-2026

Болельщики сборной Англии столкнулись с ограничениями на стартовом матче чемпионата мира 2026 года против Хорватии.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на The Telegraph, стюарды стадиона в Далласе потребовали от английских фанатов убрать традиционные флаги с крестом Святого Георгия, которыми те пытались закрыть рекламные конструкции ФИФА.

Сотрудники арены действовали в соответствии с регламентом, запрещающим перекрывать баннерами коммерческие и светодиодные панели. В случае отказа болельщикам грозила конфискация флагов.

Организаторы разрешили размещать национальную символику только в четырех углах верхнего яруса стадиона, вдали от телевизионных камер.

Один из английских фанатов, прибывший на матч с большим флагом в честь чемпионства "Арсенал" в Премьер-лиге, раскритиковал действия организаторов.

"Учитывая, сколько денег мы заплатили за билеты, это просто цирк. Но что тут поделаешь? Это очередной случай, когда к футбольным болельщикам относятся как к скоту", - заявил болельщик.

В ФИФА и руководстве стадиона объяснили ограничения требованиями безопасности. По их словам, светодиодные панели используются не только для рекламы, но и для экстренного информирования зрителей в случае чрезвычайных ситуаций.

İdman.Biz
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