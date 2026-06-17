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Слезы Месси на ЧМ-2026 связаны с состоянием здоровья его отца

ЧМ-2026
Новости
17 Июня 2026 23:36
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Слезы Месси на ЧМ-2026 связаны с состоянием здоровья его отца

Появились новые подробности относительно слез Лионеля Месси во время матча чемпионата мира 2026 года против Алжира.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на The Touchline, эмоции капитана сборной Аргентины были связаны с состоянием здоровья его отца Хорхе Месси.

По информации журналиста Эдуардо Файнманна, у отца восьмикратного обладателя "Золотого мяча" возникли серьезные проблемы со здоровьем. Отмечается, что на этой неделе его состояние ухудшилось.

После матча Месси признался, что его слезы не были связаны с футбольными событиями, однако отказался раскрывать подробности.

Напомним, что в стартовом матче группы J действующие чемпионы мира разгромили сборную Алжира со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и был признан лучшим игроком встречи.

Следующий матч на чемпионате мира аргентинская команда проведет 22 июня против сборной Австрии.

İdman.Biz
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