Невеш признан лучшим игроком матча Португалия - ДР Конго

Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против ДР Конго.

Как сообщает İdman.biz, награда была вручена 20-летнему хавбеку по итогам встречи, завершившейся вничью со счетом 1:1.

Именно Невеш открыл счет в матче. На шестой минуте футболист точно пробил головой после навеса с левого фланга и вывел португальцев вперед.

На протяжении всей встречи полузащитник был одним из самых заметных игроков своей команды, а его результативное действие помогло ему получить приз лучшему футболисту матча от ФИФА.

Несмотря на удачную игру Невеша, сборная Португалии не сумела удержать победный счет. На пятой компенсированной минуте первого тайма Йоан Висса восстановил равновесие, установив окончательный результат - 1:1.

В следующих матчах группы K команда Роберто Мартинеса встретится со сборными Узбекистана и Колумбии.