Роналду оказался худшим в сборной Португалии по касаниям мяча в первом тайме

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду показал самый низкий показатель по количеству касаний мяча в первом тайме матча чемпионата мира 2026 года против ДР Конго.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Whoscored, 41-летний форвард коснулся мяча лишь 16 раз за первые 45 минут встречи.

Столько же касаний на счету вратаря португальской команды Диогу Кошты. Это худший показатель среди всех игроков сборной Португалии в первом тайме.

Матч группы K проходит на стадионе "Эн-Эр-Джи Стэдиум" в Хьюстоне. После первой половины встречи команды ушли на перерыв при счете 1:1. На гол Жоау Невеша, забитый на 6-й минуте, африканская команда ответила точным ударом Йоана Виссы в компенсированное время первого тайма.

Отметим, что нынешний чемпионат мира является шестым в карьере Роналду. По этому показателю он делит мировой рекорд с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.