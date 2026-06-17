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Роналду установил новый рекорд чемпионатов мира

ЧМ-2026
Новости
17 Июня 2026 21:09
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Роналду установил новый рекорд чемпионатов мира

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вписал свое имя в историю чемпионатов мира.

Как сообщает İdman.biz, нападающий установил новый рекорд после появления в стартовом составе национальной команды на матч группового этапа ЧМ-2026 против сборной ДР Конго.

По данным Opta, Роналду стал самым возрастным полевым футболистом, когда-либо выходившим в основном составе на матч чемпионата мира.

Португальский форвард начал встречу с первых минут по решению главного тренера Роберто Мартинеса и тем самым превзошел прежнее достижение.

Матч Португалия - ДР Конго проходит в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Напомним, что для Роналду нынешний мундиаль стал уже седьмым в карьере, что также является уникальным достижением в истории мирового футбола.

İdman.Biz
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