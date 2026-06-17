ДР Конго забила первый гол в истории чемпионатов мира спустя 52 года

Сборная ДР Конго впервые отличилась на чемпионатах мира по футболу.

Как сообщает İdman.biz, исторический гол был забит в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Португалии.

Автором мяча стал нападающий Йоан Висса, который на пятой компенсированной минуте первого тайма головой отправил мяч в ворота соперника и сравнял счет - 1:1.

Этот гол стал первым для ДР Конго на чемпионатах мира спустя 52 года после дебютного участия команды в финальной стадии турнира.

На чемпионате мира 1974 года африканская сборная, выступавшая тогда под названием Заир, потерпела три поражения в группе от Югославии, Бразилии и Шотландии с общим счетом 0:14 и покинула турнир без забитых мячей.

Примечательно, что с момента дебюта до первого гола на чемпионатах мира дольше ожидала только сборная Боливии. Боливийцы впервые сыграли на мундиале в 1930 году, а открыть счет своим голам смогли лишь на турнире 1994 года.

На момент публикации матч Португалия - ДР Конго продолжается, а счет остается ничейным — 1:1.