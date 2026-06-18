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Игрок сборной ЮАР получил трехматчевую дисквалификацию на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
18 Июня 2026 01:28
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Игрок сборной ЮАР получил трехматчевую дисквалификацию на ЧМ-2026

Полузащитник сборной ЮАР Тхемба Зване пропустит три матча чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Globo, такое решение было принято после удаления футболиста в игре первого тура группового этапа против сборной Мексики.

Зване появился на поле на 61-й минуте встречи, однако не смог доиграть матч до конца. На 84-й минуте он был удален за грубый фол против мексиканского полузащитника Роберто Альварадо, которого ударил рукой в лицо.

В результате дисциплинарный комитет дисквалифицировал футболиста на три игры.

Таким образом, Зване пропустит оставшиеся матчи группового этапа против Чехии и Южной Кореи. Кроме того, наказание распространится и на первую встречу плей-офф, если сборная ЮАР сумеет пробиться в следующую стадию турнира.

Напомним, что в стартовом матче мундиаля южноафриканцы уступили Мексике со счетом 0:2 и после первого тура занимают последнее место в группе А.

İdman.Biz
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