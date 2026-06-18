ЧМ-2026: Англия и Хорватия начали матч группового этапа - ОБНОВЛЯЕТСЯ

На чемпионате мира по футболу 2026 года проходит матч первого тура группового этапа между сборными Англии и Хорватии.

Как сообщает İdman.biz, встреча группы L проходит на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" в Арлингтоне (штат Техас, США).

Для обеих команд это стартовая игра на нынешнем мундиале. Помимо Англии и Хорватии, в группе L выступают сборные Ганы и Панамы.

Во втором туре англичане сыграют против Ганы, а хорваты встретятся с Панамой. Заключительные матчи группового этапа команды проведут 28 июня.

Напомним, что чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Групповой этап турнира завершится 27 июня.