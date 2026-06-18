18 Июня 2026
RU

Президент Узбекистана перенес начало рабочего дня из-за матча сборной на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
18 Июня 2026 04:00
27
Президент Узбекистана перенес начало рабочего дня из-за матча сборной на ЧМ-2026

В Узбекистане рабочий день 18 июня начнется позже обычного из-за исторического матча национальной сборной на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.biz, соответствующее распоряжение подписал президент страны Шавкат Мирзиеев.

Согласно решению главы государства, в четверг рабочий день в стране стартует в 10:00 по местному времени, чтобы жители смогли посмотреть дебютный матч сборной Узбекистана на чемпионатах мира.

Встреча с командой Колумбии начнется в 07:00 по ташкентскому времени (08:00 по Баку). Игра пройдет на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико, который ранее принимал матчи трех чемпионатов мира.

Для сборной Узбекистана нынешний мундиаль стал первым в истории. Команда выступает в группе K вместе со сборными Колумбии, Португалии и ДР Конго.

Матч против колумбийцев станет первым для узбекистанцев на мировом первенстве.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Фанатам Англии запретили вывешивать национальные флаги на матче ЧМ-2026
03:40
ЧМ-2026

Фанатам Англии запретили вывешивать национальные флаги на матче ЧМ-2026

Болельщикам пригрозили конфискацией символики на игре с Хорватией

ЧМ-2026: дубль Кейна помог Англии обыграть Хорватию - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
02:02
ЧМ-2026

ЧМ-2026: дубль Кейна помог Англии обыграть Хорватию - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Хорватия дважды отыгрывалась, но не смогла остановить англичан

Игрок сборной ЮАР получил трехматчевую дисквалификацию на ЧМ-2026
01:28
ЧМ-2026

Игрок сборной ЮАР получил трехматчевую дисквалификацию на ЧМ-2026

Тхемба Зване наказан за удаление в матче против Мексики
Невеш признан лучшим игроком матча Португалия - ДР Конго
00:49
ЧМ-2026

Невеш признан лучшим игроком матча Португалия - ДР Конго

Автор гола получил награду ФИФА после стартовой игры ЧМ-2026
Слезы Месси на ЧМ-2026 связаны с состоянием здоровья его отца
17 Июня 23:36
ЧМ-2026

Слезы Месси на ЧМ-2026 связаны с состоянием здоровья его отца

Стали известны причины эмоциональной реакции капитана сборной Аргентины
ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго
17 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Роберто Мартинеса потеряла очки в стартовом матче турнира

Самое читаемое

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи
15 Июня 14:20
ММА

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи

Глава UFC не исключил серьезную травму глаза у бывшего чемпиона
Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House
16 Июня 08:24
ММА

Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House

Хирургическое вмешательство бывшему чемпиону UFC не потребуется
"Барселона" заработает на переходе Кукурельи в "Реал"
16 Июня 01:32
Мировой футбол

"Барселона" заработает на переходе Кукурельи в "Реал"

Каталонский клуб получит более миллиона евро благодаря механизму ФИФА

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго
17 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Роберто Мартинеса потеряла очки в стартовом матче турнира