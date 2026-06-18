Президент Узбекистана перенес начало рабочего дня из-за матча сборной на ЧМ-2026

В Узбекистане рабочий день 18 июня начнется позже обычного из-за исторического матча национальной сборной на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.biz, соответствующее распоряжение подписал президент страны Шавкат Мирзиеев.

Согласно решению главы государства, в четверг рабочий день в стране стартует в 10:00 по местному времени, чтобы жители смогли посмотреть дебютный матч сборной Узбекистана на чемпионатах мира.

Встреча с командой Колумбии начнется в 07:00 по ташкентскому времени (08:00 по Баку). Игра пройдет на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико, который ранее принимал матчи трех чемпионатов мира.

Для сборной Узбекистана нынешний мундиаль стал первым в истории. Команда выступает в группе K вместе со сборными Колумбии, Португалии и ДР Конго.

Матч против колумбийцев станет первым для узбекистанцев на мировом первенстве.