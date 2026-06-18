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ЧМ-2026: Гана вырвала победу у Панамы на последних секундах матча - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
18 Июня 2026 07:56
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ЧМ-2026: Гана вырвала победу у Панамы на последних секундах матча

Сборная Ганы успешно стартовала на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.biz, в матче первого тура группы L африканская команда одержала драматичную победу над Панамой со счетом 1:0.

На протяжении большей части встречи команды не могли распечатать ворота друг друга. Более того, в первом тайме панамцы выглядели активнее и создали несколько опасных моментов, однако надежно действовал голкипер сборной Ганы.

После перерыва игра стала более открытой. Тренер ганцев Карлуш Кейруш провел ряд замен, которые заметно усилили атаку его команды. Особенно активен был вышедший на поле Брэндон Томас-Асанте.

Когда матч уже катился к нулевой ничьей, Гана нанесла решающий удар. На пятой компенсированной минуте Томас-Асанте прорвался по левому флангу и выполнил передачу на Калеба Йиренки, который с близкого расстояния отправил мяч в сетку и принес своей команде победу.

Этот гол стал первым для Йиренки в составе национальной сборной и сразу оказался победным.

После первого тура Гана набрала три очка и сравнялась по этому показателю с Англией, которая ранее обыграла Хорватию со счетом 4:2.

İdman.Biz
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