Каннаваро сохранил оптимизм после поражения Узбекистана на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро прокомментировал поражение от Колумбии в стартовом матче чемпионата мира 2026 года.

Узбекистан уступил со счетом 1:3 в своей дебютной игре на мировом первенстве.

"Матч получился интересным. Во втором тайме мы смогли изменить ход игры и попытались взять ее под контроль. Прежде всего мы приехали сюда, чтобы показать Узбекистан с лучшей стороны. Я всегда говорю своим футболистам, что во время игры нужно действовать активно", - заявил Каннаваро, сообщает İdman.Biz.

Итальянский специалист отметил, что противостоять таким соперникам, как Колумбия, особенно сложно без мяча.

"Против команд уровня Колумбии очень тяжело играть, особенно когда мяч находится не у тебя. В целом во втором тайме мы выглядели хорошо, но, к сожалению, пропустили голы", - подчеркнул тренер.

Каннаваро также назвал встречу исторической для узбекского футбола.

"Мы запомним этот матч. Это была историческая игра. В целом мы сыграли неплохо. Допустили ошибки и будем над ними работать", - отметил наставник.