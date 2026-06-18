75 голов, сенсация Кабо-Верде и проблемы фаворитов: ОБЗОР İDMAN.BİZ первого тура ЧМ-2026

75 голов, Возинья и первые тревожные сигналы для фаворитов: чем запомнился старт ЧМ-2026

Испания потеряла очки с дебютантом, Месси оформил хет-трик, а расширенный формат вновь оказался в центре внимания

На чемпионате мира 2026 года завершился первый тур группового этапа. За 24 матча команды забили 75 голов, обеспечив среднюю результативность в 3,13 мяча за игру. Уже стартовые встречи показали сразу несколько тенденций: фавориты далеко не всегда подтверждают свой статус, дебютанты способны создавать проблемы грандам, а расширенный формат продолжает демонстрировать как свои преимущества, так и недостатки.

Первый тур получился на удивление открытым. Лишь в одном матче зрители не увидели голов - Испания и Кабо-Верде сыграли вничью 0:0. В остальных 23 встречах мячи были забиты, а в 17 матчах отличились обе команды. Самой результативной группой стала F, где Швеция разгромила Тунис со счетом 5:1, а Нидерланды и Япония сыграли вничью 2:2. В двух матчах группы зрители увидели сразу десять голов.

При этом старт турнира показал, что статус фаворита по-прежнему не гарантирует результата. Германия, Аргентина, Франция и Англия начали чемпионат мира с уверенных побед. Немцы разгромили Кюрасао - 7:1, аргентинцы обыграли Алжир - 3:0, французы победили Сенегал - 3:1, а англичане оказались сильнее Хорватии - 4:2. Колумбия также подтвердила серьезность своих амбиций, переиграв Узбекистан со счетом 3:1.

Однако список команд, потерявших очки уже в первом туре, выглядит не менее внушительно. Бразилия не смогла обыграть Марокко, Португалия довольствовалась ничьей с ДР Конго, Бельгия разделила очки с Египтом, Уругвай не сумел победить Саудовскую Аравию, а главным сюрпризом стартовых дней стала осечка Испании в матче с Кабо-Верде. Именно африканский дебютант стал главным открытием первой недели турнира.

Сборная Кабо-Верде впервые выступает на чемпионате мира, но уже вошла в историю. Африканцы не просто набрали первое очко на мундиалях, а сделали это во встрече с одной из сильнейших команд турнира. Главным героем матча стал 40-летний голкипер Возинья, который благодаря своей игре превратился в одну из самых обсуждаемых фигур чемпионата мира. На фоне поражений других дебютантов именно Кабо-Верде показал, что новые участники способны не только получать опыт, но и влиять на турнирную ситуацию в группах.

В то же время другие новички турнира столкнулись с более суровой реальностью. Узбекистан уступил Колумбии - 1:3, Иордания с таким же счетом проиграла Австрии, а Кюрасао был разгромлен Германией - 1:7. Именно такие результаты вновь заставили говорить об обратной стороне расширенного формата. Помимо Кюрасао, крупные поражения потерпели Тунис, Парагвай и Ирак. В 11 из 15 матчей, завершившихся победой одной из команд, разница составила не менее двух мячей.

Успешно начали турнир и хозяева чемпионата мира. Мексика обыграла ЮАР - 2:0, США разгромили Парагвай - 4:1, а Канада сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной. На троих хозяева забили семь мячей и пропустили лишь два. Особенно уверенно выглядела американская сборная, которая уже в первом туре обозначила претензии на лидерство в своей группе.

Если оценивать выступление команд по конфедерациям, наиболее убедительно стартовали представители Европы. Германия, Франция, Англия, Швеция, Норвегия, Австрия и Шотландия начали турнир с побед. Южная Америка ответила успехами Аргентины и Колумбии, однако Бразилия и Уругвай потеряли очки. Африканские команды запомнились прежде всего ничьими Марокко с Бразилией, ДР Конго с Португалией и сенсационным результатом Кабо-Верде в матче против Испании. Среди азиатских сборных побед добились Южная Корея и Австралия.

Среди футболистов ярче остальных стартовал Лионель Месси. Капитан сборной Аргентины оформил хет-трик в матче с Алжиром и стал самым результативным игроком первого тура. По два мяча забили Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Кай Хаверц и Ясин Айяри. При этом некоторые звездные игроки пока остаются без голов. В их числе оказался и Криштиану Роналду, не сумевший отличиться в игре против ДР Конго.

Теперь турнир вступает в фазу, где цена каждой ошибки резко возрастает. Германия, Аргентина, Франция, Англия, Швеция и Колумбия уже во втором туре могут обеспечить себе комфортное положение в борьбе за плей-офф. Для Испании, Португалии, Бразилии, Бельгии и Уругвая новые потери очков способны превратить заключительный тур в борьбу за выживание. Первый тур подарил много голов, несколько громких сенсаций и нового героя в лице Возиньи. Судя по старту чемпионата мира, самые интересные сюжеты турнира еще впереди.