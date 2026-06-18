Мартинес объяснил, почему не заменил Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил, почему не стал менять Криштиану Роналду в матче чемпионата мира против ДР Конго.

Как сообщает İdman.Biz, встреча первого тура группы K завершилась со счетом 1:1, а 41-летний нападающий провел на поле все 90 минут.

По словам Мартинеса, присутствие Роналду на поле особенно важно в ситуациях, когда команде необходимо забивать.

"Нет смысла убирать с поля лучшего бомбардира в истории мирового футбола, когда команде нужен гол. В такие моменты крайне важен опыт Криштиану в штрафной площади. Он стягивает на себя защитников и создает свободные зоны для партнеров. Если мы ищем гол, Криштиану должен оставаться на поле", - заявил специалист.

Мартинес также напомнил, что оценивает Роналду не по возрасту, а по его физическому состоянию, работе на тренировках и пользе для команды.

Отметим, что в матче с ДР Конго португалец не реализовал два голевых момента. Следующим соперником сборной Португалии станет команда Узбекистана.